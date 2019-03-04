Торнадо в Алабаме унесло жизни 23 человек

По меньшей мере 23 человека стали жертвами торнадо, который в воскресенье обрушился на округ Ли американского штата Алабама.

По словам очевидцев, торнадо выкорчевывал деревья, разрушал дома, стихия обрушилась также на соседний штат Джорджия, без электричества остались около 21 тыс. человек.

Спасатели ожидают, что число жертв будет увеличиваться по мере разбора завалов на месте разрушенных жилых домов. В Алабаме объявлено чрезвычайное положение, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп призвал жителей Алабамы и других штатов, пострадавших от урагана, быть «осторожными и соблюдать безопасность». «Торнадо и штормы были действительно сильными, а впереди нас может ждать еще больше. Семьям и друзьям жертв и пострадавшим: храни вас Бог!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате торнадо в американском штате Алабама погибли не менее двух человек, многие пострадали.