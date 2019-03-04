В США от торнадо погибли два человека

В результате торнадо в американском штате Алабама погибли не менее двух человек, многие пострадали, передает Associated Press со ссылкой на представителя спасательной службы Риту Смит.

«К сожалению, мы знаем, что сейчас у нас есть два подтвержденных случая смерти и много пострадавших», – приводит ее слова ТАСС.

Смит отметила, что разрушены и повреждены множество домов в населенном пункте Бурегар примерно в 95 километрах к востоку от города Монтгомери – столицы Алабамы.

Летом 2017 года торнадо повредил самолеты «судного дня» в США.