«Волонтеры-медики» начали оказывать помощь пожилым россиянам по всей стране

«Мы решили прийти на помощь самым уязвимым, самым незащищенным, – людям старше 65 лет, особенно одиноким, которые не могут сами обслуживать себя в условиях самоизоляции», – сказала газете ВЗГЛЯД представитель движения «Волонтеры-медики» Ольга Галкина. Ранее активисты движения начали разносить одиноким пенсионерам продуктовые наборы.

«Все наши волонтеры – это, в основном, люди с высшим медицинским образованием. В это непростое время они не только навещают самих пожилых, маломобильных граждан, но и приходят в социальные и в медицинские учреждения, помогать там персоналу», – рассказала руководитель пресс-службы всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтеры-медики» Ольга Галкина.

«Такую идею предложил председатель нашего движения Павел Савчук – почти сразу, когда начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка, – добавила она. – Мы взяли на себя миссию помогать с доставкой продуктов и медикаментов. А наши уважаемые коллеги из организации «Мы вместе 2020.рф» (ОНФ) организовали горячую линию, на которую пожилые люди могут обращаться за помощью».

По словам Галкиной, проект «Мы вместе» быстро расширяется. «К движению присоединились уже более полутора тысяч компаний. Мы уже развернули оперативные штабы во всех регионах, где присутствует наше движение. И начали там действовать. Призываем всех неравнодушных помочь, присоединяться – это можно сделать на сайте «Мы вместе 2020.рф»», – подчеркнула она.

Напомним, во вторник всероссийское общественное движение (ВОД) «Волонтеры-медики» и ОНФ совместно с фондом продовольствия «Русь» приступили к реализации проекта продуктовой помощи одиноким, маломобильным и социально незащищенным гражданам старше 65 лет. Органы соцзащиты предоставят проекту списки тех, кто в первую очередь нуждается в помощи, фонд формирует продуктовые корзины, а волонтеры обеспечат доставку продуктов, соблюдая при этом необходимые требования безопасности.

При этом ВОД «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров на платформе ОНФ взяли на себя только те функции, которые не дублируются с функциями региональных органов власти. Для безопасности активисты не заходят внутрь квартир и домов, также они пользуются медицинскими масками и перчатками.

«В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь, – отмечал ранее по этому поводу сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. – Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие сначала в первых регионах, а затем и по всей стране, в оказании помощи конкретным людям старшего возраста. Это светлая идея».

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