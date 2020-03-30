Во Франции от вызванных коронавирусом осложнений умерли более 3 тыс. человек

Свыше 400 человек умерли во Франции за минувшие сутки от COVID-19, число летальных исходов превысило 3 тыс., сообщил генеральный директор управления здравоохранения республики Жером Саломон.

По данным Саломона, «с 1 марта [во Франции] зафиксировано 3 тыс. 24 летальных исхода, 418 человек умерли за последние сутки», передает ТАСС.

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Он также сообщил, что «с начала эпидемии во Франции в общей сложности 44 тыс. 550 человек заразились коронавирусом», свыше 21 тыс. заболевших были госпитализированы, более 5 тыс. зараженных находятся в реанимации, треть из них – люди младше 60 лет. «Они находятся в тяжелом состоянии», – сказал гендиректор управления здравоохранения.

Саломон также отметил, что «Иль-де-Франс является одним из регионов, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения». Согласно приведенным данным, в столичном регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло около 1 тыс. человек.

«Это очень серьезная эпидемия, которая продолжает распространяться во Франции», – сказал он. Саломон призвал всех французов соблюдать рекомендации Минздрава страны и по возможности не выходить на улицу. «Необходимо быть внимательными и соблюдать нормы санитарной безопасности», – подчеркнул он.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона.

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