Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы намерен просить у него отменить санкции в связи с ситуацией с коронавирусом.

Отвечая на вопрос о заявлениях Трампа насчет санкций, Песков подчеркнул: «Нет, это не так», передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что Путин уже два года просит его отменить антироссийкие санкции, и говорил, что российский лидер якобы обратится к нему с данной просьбой во время телефонного разговора.

Напомним, в понедельник президенты России и США провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.