Эксперт: Ситуация с коронавирусом показала важность поправок в Конституцию о поддержке семей с детьми

Ситуация с коронавирусом показала важность и необходимость президентских поправок в Конституцию о поддержке семей с детьми. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Сергей Рыбальченко, комментируя обращение Владимира Путина к гражданам России.

«Безусловно, семьи с детьми оказываются сегодня в особой зоне риска. Поэтому выплаты для тех, кто имеет право на получение материнского капитала, ускорение выплат семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, другие шаги, предложенные президентом – все это направлено на сглаживание последствий возникшей из-за мировой пандемии коронавируса ситуации. И это серьезная поддержка», – считает зампред комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«В ситуации, когда люди ради собственной безопасности не выходят на улицу, не могут работать удаленно, – а таких граждан достаточное количество, – должна применяться и адресная поддержка, помимо основных, общих мер. Надеюсь, в ближайшее время такая поддержка будет людям оказана. Это прерогатива регионов и местных властей», – подчеркнул Рыбальченко.

При этом эксперт отметил, что в своем обращении к гражданам, Владимир Путин расширил идеи, ставшие основой для поправок в Конституцию России. По его мнению, социальные поправки, и прежде всего рефрен о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, нашли отражение и в новых мерах социальной поддержки населения в условиях распространения коронавируса.

«Это еще раз подтверждает последовательность действий главы государства – социально и семейно ориентированная политика, год за годом на протяжении всех последних лет и с заделом на будущее», – констатировал зампред комиссии Общественной палаты.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к нации предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий распространения вируса для экономики и для благосостояния граждан. В число предложенных им инициатив вошли и социальные. Они коснулись, в частности, выплат ветеранам, семьям с детьми, безработным и заболевшим. Так, семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

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