Жителям Ленинградской области запретили покидать район проживания

Власти Ленинградской области приняли решение ограничить выезд за пределы района проживания в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, нарушающих обязательный карантин. К концу прошлой недели удалось выявить 22 нарушителя.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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