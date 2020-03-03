Профессор счел кварцевые лампы эффективными против коронавируса

Кварцевые лампы убивают как грипп, так и китайский коронавирус, но перед их использованием необходимо внимательно изучить инструкцию, заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов, комментируя ожоги глаз детей в московской школе, полученные из-за того, что учительница забыла выключить дезинфицирующее устройство.

«Для всех респираторных инфекций, включая новый коронавирус и грипп, можно использовать кварцевые лампы. Это одно из наиболее эффективных средств дезинфекции, но, естественно, все надо делать, включив голову. Нужно прокварцевать пустое помещение, затем подождать, и только после этого могут входить люди», – заметил Щелканов.

Вирусолог объяснил, что во время кварцевания помещения людям противопоказано в нем находиться, так как появляющийся озон может подсушить слизистую, что лишь облегчает проникновение вируса в организм. Он также обратил внимание на то, что к каждому прибору для антибактериальной обработки помещения прикладывается инструкция, в которой подробно расписаны все эти правила.

«Конечно, нужно понимать, что ультрафиолет ультрафиолету рознь. Все зависит от волны излучения. Маленькие бытовые кварцевые лампы имеют минимальное дезинфицирующее действие. По сути это те же приборы, которые используются для подсвечивания банкнот, чтобы увидеть флуоресцирующие знаки. Поэтому стоит все-таки внимательнее смотреть инструкцию, потому что, возможно, это вовсе и не дезинфицирующее средство», – резюмировал Щелканов.

Он также подчеркнул, что кварцевые лампы действительно стоит использовать (в соответствии с инструкцией) во всех общественных помещениях, включая школьные классы. Также он порекомендовал обрабатывать помещение с вечера, чтобы к утру озон уже выветрился.

Ранее в одной из московских школ учительница во время перемены решила включить кварцевую лампу для обеззараживания воздуха. При этом устройство работало на протяжении всего дня, из-за чего более 20 детей получили ожоги роговиц глаз. После инцидента преподавательницу пообещали уволить.

В феврале власти Китая из-за коронавирусной инфекции приняли решение обрабатывать денежные купюры ультрафиолетом и поместить их на двухнедельный карантин.

По данным на 3 марта, заболевших китайским коронавирусом превышает 90 тысяч, более трех тысяч инфицированных скончались. Также было названо число подтвержденных случаев заражения в России.

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