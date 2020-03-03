Ожоги от кварцевой лампы получили более 20 школьников в Москве

Более 20 детей получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в школе, которая была включена в классе на протяжении учебного дня, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в Останкинском районе Москвы более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз. Причиной инцидента стала включенная на протяжении дня кварцевая лампа, которая находилась в классе, где проходили школьные занятия», – сообщил источник ТАСС, отметив, что детей отправили на амбулаторное лечение.

По его словам, сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в 2009 году в московской школе №1637 с ожогами роговицы глаза былигоспитализированы 20 учеников, травму дети получили по вине одного из педагогов школы, который во время занятий решил включить кварцевую лампу для антибактериальной обработки класса.