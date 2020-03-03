Лукашенко обвинил Россию в решении вопросов с помощью «вентиля на нефтяной трубе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».

Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году, передает БелТА.

«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье», – сказал Лукашенко.

По его словам, несмотря на взаимные обязательства, «такая практика стала применяться и в отношении Белоруссии».

Он подчеркнул, что Белоруссия «недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно». Президент отметил, что от поставок нефти зависит работа «химических и иных предприятий». Вместе с тем, он признал свою вину в том, что не решался на диверсификацию поставок нефти.

«И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», – отметил он.

Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России.

«Эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть», – заявил белорусский лидер.

Одновременно с тем, Лукашенко дал указание о поиске новых возможных поставщиков сырья в республику. Также он призвал отработать логистику доставки сырья, продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями.

Ранее Лукашенко подтвердил, что белорусская сторона получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.