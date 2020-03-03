Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет, сообщили в пресс-службе администрации Курской области.

«Тяжелая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Выражаем соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон.

Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кенигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города.

19 апреля 1945 года за действия в Восточной Пруссии Михаилу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году – Почетного гражданина Курска.