В России анонсирован новый полицейский броневик

Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей «Атлет», появилась в России, впервые ее покажут на форуме «Армия-2020», заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

Выставка пройдет в период с 23 по 29 августа в парке «Патриот».

«Мы к «Армии-2020» в инициативном порядке делаем новую машину – она больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название – «Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины «Атлет». По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.

Он напомнил, что на сегодня успешно завершены предварительные испытания двух опытных образцов нового семейства бронеавтомобилей «Атлет», которые создаются по заказу министерства обороны России. Госиспытания нового броневика планируется начать в мае 2020 года.

Напомним, в августе 2019 года Красовицкий заявил, что испытания новых бронеавтомобилей «Атлет» завершатся весной 2020 года.

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