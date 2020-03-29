Макрон призвал итальянцев «не опьянеть» от помощи России

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал гражданам Италии «не опьянеть» от гуманитарной помощи России и Китая и относиться к ней с осторожностью.

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не рассказать, что Франция и Германия доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов?» – цитирует France 24 Макрона.

Он добавил, что нельзя допускать «опьянения» от того, что делают международные партнеры и конкуренты.

Президент Франции призвал европейцев к солидарности в борьбе с пандемией. Макрон также назвал европейское сообщество сильным и заявил, что не желает видеть Евросоюз эгоистичным и разделенным.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

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