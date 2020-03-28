В ночь на субботу в Петербурге ОМОН начал следить за мерами по борьбе с COVID-19

В Санкт-Петербурге проверяют, выполняют ли рестораны и бары указание о временном прекращении работы с 28 марта для борьбы с коронавирусом.

В 23.30 «с Невского проспекта на Думскую улицу свернула машина ОМОНа», пишет «Фонтанка».

Как сообщает издание, некоторые из заведений закрылись еще до полуночи.

Посетителей предупреждают, что в ближайшую неделю рестораны и бары работать не будут.

С 28 марта по 5 апреля в городе закрываются все рестораны, бары и непродовольственные магазины.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил следующую неделю в России будет нерабочей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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