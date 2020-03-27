Россия призвала к ревизии санкций СБ ООН

Учитывая ситуацию с коронавирусом, нужно провести общую ревизию санкций СБ ООН, заявил МИД России.

В сообщении, опубликованном на сайте МИДа, говорится, что Москва «последовательно выступает против применения односторонних рестрикций», которые нарушают международное право и наносят ущерб странам.

Необходимость отмены таких санкций стала еще актуальнее, учитывая ситуацию с коронавирусом. В частностИ, речь идет о проблеме обеспечения государств, попавших под санкции, необходимыми медицинскими принадлежностями, заявил МИД.

МИД отметил, что в рамках саммита G20 глава российского государства Владимир Путин предложил создать «зеленые коридоры», которые будут «свободны от торговых войн и санкций». Такие «коридоры» нужны для «поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

Путин предложил ввести «солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок».

В четверг состоялся саммит G20 по коронавирусу, был принят итоговый документ. Президент России принял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.

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МИД подчеркивает, что и международные санкции, введенные СБ ООН, «не должны становиться тормозом в борьбе с пандемией». Они «предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера». Данным механизмам не должны мешать «политизированные установки отдельных государств».

«Только так можно исключить вредные последствия рестрикций для населения», – говорится в сообщении.

МИД указал, что «в целом настало время провести общую ревизию санкций» СБ, чтобы гарантировать их «подлинно адресный характер». Москва также призвала «подумать о том, чтобы определенные виды содействия автоматически попадали в категорию гуманитарных изъятий».

Напомним, Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом. В среду Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала генсека ООН Антониу Гутерриша потребовать «полной и незамедлительной отмены односторонних санкций», мешающих борьбе с коронавирусом.

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