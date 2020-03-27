В ФМБА сообщили об экспериментальных аппаратах ИВЛ для нескольких человек

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«За эту неделю, благодаря командной работе учреждений Федерального медико-биологического агентства, прежде всего Центра Бурназяна, и госкорпорации Ростех, корпорации «Швабе», нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трех, четырех пациентов», – заявила Скворцова, передает РИА «Новости».

Эти аппараты отличаются от зарубежных тем, что в них применяются бактерицидные фильтры, позволяющие не заражать пациентов друг от друга, когда они одновременно подключены к аппаратую

«Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку, за апрель месяц будет разработано 80 тысяч комплектов», – сказала Скворцова.

Также в ФМБА создали семь прототипов вакцины от коронавируса, отметила Скворцова, сообщает ТАСС.

При этом готовую к применению вакцину от этого заболевания можно ждать не ранее чем через 11 месяцев, подчеркнула глава агентства.

В понедельник Скворцова сообщала, что вакцина прошла первую фазу испытаний.

Напомним, недостаток аппаратов ИВЛ отмечается в США. Президент страны Дональд Трамп обвинил General Motors, что компания не сдержала обещания по поставкам требуемого количества аппаратов, а в соцсетях обратились к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску наладить производство собственных аппаратов ИВЛ.

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