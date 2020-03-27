Участниками дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» стали более 9 тыс. человек

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:50  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

Российские военные в итальянском генштабе – это фото обошло весь мирФото: facebook.com/mod.mil.rus
«Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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              Участниками дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» стали более 9 тыс. человек

              27 марта 2020, 13:27

              Текст: Наталья Ануфриева

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              К участию в дистанционном этапе конкурса «Лидеры России. Политика» пригласили 9 тыс. 138 участников, которые выполнили все условия и обязательные задания.

              Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров сказал, что «допуск к дистанционному этапу получили только те участники, которые выполнили все обязательные задания первого этапа». Таким образом, из 34 тыс. зарегистрированных конкурсантов «к прохождению онлайн-тестов приглашены 9 тыс. 138 человек – кто не просто заполнил регистрационную форму, но и записал видеоинтервью, а также дал письменные ответы на вопросы», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              «Эти участники верно расставили приоритеты, смогли соблюсти сроки, подтвердили, что заинтересованы в тех возможностях, которые дает конкурс», – добавил он.

              По мнению председателя экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павла Безручко, тот факт, что более 9,1 тыс. человек выполнили все необходимые задания к окончанию первого этапа, свидетельствует о высоком интересе к конкурсу даже в нынешней непростой ситуации.

              «Тем, кто остался после отсева недостаточно мотивированных участников, предстоит пройти отбор по уровню знаний и компетенций в ходе дистанционного этапа проекта. Желаю им хорошенько собраться и проявить себя. Думаю, что это им вполне по плечу, ведь участники конкурса – это люди, заинтересованные в том, чтобы проверить свои способности и развить компетенции в сфере представительной и законодательной власти, и, я надеюсь, заинтересованные в том, чтобы служить людям в нашей стране», – заявил он.

              Участники, приглашенные к прохождению тестов, представляют 85 регионов России. От Центрального федерального округа зарегистрировались 33,6% конкурсантов, от Приволжского федерального округа – 16,5%, от Северо-Западного федерального округа – 11,5%, от Южного федерального округа – 10,1%, от Уральского федерального округа – 9,8%, от Сибирского федерального округа – 9,2%, от Северо-Кавказского федерального округа – 5,5%, от Дальневосточного федерального округа – 3,8%.

              Отмечается, что мужчин в числе конкурсантов по-прежнему значительно больше, чем женщин –81,8% и 18,2%.

              По уровню образования почти половина (48,5%) участников окончили магистратуру или специалитет, 21,1% имеют два и более высших образований, 14,5% окончили бакалавриат, 7,1% являются кандидатами наук, 4,3% получили среднее профессиональное образование, 4% имеют высшее образование и степень МВА, а 0,5% – докторскую степень.

              Также сообщается, что организаторы и участники конкурса «Лидеры России. Политика» присоединились к всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Она направлена на поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за карантина и самоизоляции. Ее участники реализуют различные социальные активности для оказания реальной помощи тем, кто находится в трудной ситуации, организуют добровольцев и волонтеров или присоединяются к уже действующим проектам, привнося в них свои идеи, энергию и организаторские способности.

              Участие в акции #МЫВМЕСТЕ не является заданием конкурса, но организаторы призывают конкурсантов присоединиться к ней и будут публиковать на сайте и в соцсетях самые интересные истории о помощи, которую участники конкурса смогут оказать людям. С тем, что уже сделано, можно ознакомиться в социальных сетях по хештегам #МЫВМЕСТЕ и #ЛРПолитика.

              Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля, за 20 дней регистрационного этапа на Конкурс заявились 33 тыс. 986 человек, но доступ к заданиям дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания, в частности, ответил на вопросы о планах и мотивации к общественно-политической деятельности, а также загрузил видеоинтервью.

              После дистанционного этапа отбора конкурсантов ждут очные этапы – два полуфинала и финал.

              Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», он проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».


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