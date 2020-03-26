Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Киев при попустительстве представителя ОБСЕ сорвал согласование новых участков разведения сил в Донбассе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередных переговоров.

Грызлов уточнил, что очередное заседание Контактной группы по урегулированию на востоке Украины прошло в режиме видеоконференции. В таком же режиме 24, 25 и 26 марта состоялись заседания профильных подгрупп, передает ТАСС.

Полпред России подчеркнул, что «ситуацию резко осложняют новые нарушения со стороны Вооруженных сил Украины». «По информации участников Контактной группы, только за последние сутки киевские силовики неоднократно проводили обстрелы территории Донбасса, в том числе по жилым домам. Есть новые разрушения, повреждения жилых домов и других гражданских объектов, и есть раненые», – сообщил Грызлов.

По его словам, в этой связи представители Донецка и Луганска потребовали от ОБСЕ более жесткой позиции для пресечения любых нарушений режима прекращения огня.

«К сожалению, на сегодняшней встрече представители ОБСЕ не проявили ответственной позиции, – отметил Грызлов. – В результате киевская делегация ушла от конструктивного диалога – киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня».

По его словам, представители Киева также «не согласовали списки на обмен и освобождение удерживаемых лиц», хотя представители Донецка и Луганска провели эту работу и подтвердили высокую степень готовности к проведению обмена.

«Киев блокирует принятие и фиксацию решений Контактной группы. Отказ Киева от ранее согласованных договоренностей – это шаг назад, – подчеркнул российский полпред. – Необходимо начать конкретную работу по выполнению политических положений минских договоренностей, по обсуждению дальнейшего урегулирования внутриукраинского конфликта. Киевская сторона до сих пор не представила проекты правовых актов по закреплению особого статуса Донбасса на постоянной основе».

В МИД ДНР в свою очередь сообщили, что следующее заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины состоится 8 апреля.

Напомним, в среду Следственный комитет России завел три новых уголовных дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.

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