СК завел три дела об обстреле Донбасса украинскими силовиками

Следственный комитет завел три новых дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 20 марта бойцы ВСУ произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатометов поселка шахты Трудовская, сообщается на сайте СК.

Кроме того, 21 марта силовики обстреляли из автоматического гранатомета территории общеобразовательной школы в поселке Александровка, из стрелкового оружия также обстрелян стадион шахты №7, расположенный в поселке шахты Трудовская.

«В результате противоправных действий ранение получили несовершеннолетняя девушка и две женщины», – сообщили в СК.

Возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России).

В конце февраля на Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе.

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