Россиянин умер на Кубе от коронавируса

Госпитализированный после заражения коронавирусом на Кубе россиянин скончался в больнице, заявили в минздраве страны.

«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из России умер», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина попал в больницу в критическом состоянии.

Первый случай заражения коронавирусом жителя России на Кубе подтвердился у мужчины 45 лет, второй – у женщины 60 лет, третий – у россиянки 48 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.