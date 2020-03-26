Третий россиянин заразился коронавирусом на Кубе

Россиянка, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа, сообщает минздрав республики.

«Подтверждено заражение коронавирусом <...> у гражданки России в возрасте 48 лет, – говорится в заявлении ведомства. – Она прибыла в страну 12 марта из Франции», – передает ТАСС.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом жителя России на Кубе подтвердился у мужчины 45 лет, второй – у женщины 60 лет. Ранее Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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