РПЦ запустила в «Одноклассниках» проект онлайн-общения со священниками

Священники Русской православной церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в соцсети «Одноклассники», сообщил синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«В ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, в «Одноклассниках» можно будет обратиться к священнику со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит», – передает «Интерфакс-религия».

Позвонить можно из специальной группы «Поговори со священником». Для этого нужно нажать на кнопку «Позвонить» в группе на сайте или в приложении соцсети. Сервис работает на базе платформы голосовых и видеозвонков «Одноклассников», что позволяет звонить с любого устройства и даже при плохом качестве интернет-соединения. Все звонки защищены end-to-end шифрованием, что обеспечит полную приватность разговоров. Позвонить можно будет из любой страны или региона, отмечают в Церкви.

Общаться с пользователями будут шесть священников из разных регионов России – иерей Святослав Шевченко (Благовещенск), иерей Константин Мальцев (стан. Ленинградская, Краснодарский край), иерей Владимир Панарин (Челябинск), иерей Альвиан Тхелидзе (Знаменск), иерей Вячеслав Нефедов (Ярославль) и протоиерей Сергей Воронкин (с. Усть-Тарка, Новосибирская область).

Если один из священников занят разговором, звонок будет переведен на другого. В том случае, если все священники заняты, откроется режим ожидания ответа. Священники имеют опыт ведения видеоблогов и общения с пользователями онлайн.

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