Протоиерей: Онлайн-трансляции богослужений не нарушают никаких таинств

Особые случаи и церковные праздники всегда показываются по телевизору, поэтому онлайн-трансляции богослужений, отчасти будут далеко не новой процедурой, заявил газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

Русская православная церковь организует онлайн-трансляции богослужений, чтобы люди могли «присутствовать» на них не выходя из дома. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«То, что люди, которые не могут или боятся из-за коронавируса попасть в храм, смогут посмотреть онлайн-трансляцию богослужения – правильно, и никакое таинство тут не нарушается. Сейчас, эта мера вынужденная, но к ней нужно относиться с пониманием. Церковь просто идет навстречу требованиям государства», – говорит Ильяшенко.

При этом протоиерей напоминает, что особые случаи, церковные праздники всегда транслировались по телевизору, поэтому такая процедура отчасти даже не будет новой.

Также он отметил, что когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится, не будет никакой нужды проводить онлайн-трансляции богослужений, и все станет как прежде.

Ранее в Московском патриархате призвали верующих на время отказаться от паломничества в целях профилактики распространения китайского коронавируса. Также заявляли, что РПЦ закроет храмы для богослужений, если власти запретят посещение торговых центров, ресторанов и остановят общественный транспорт.