Ученым дали приоритет в пользовании суперкомпьютером для создания лекарства от коронавируса

Создающим препараты для диагностики и лечения коронавируса ученым дали приоритетный доступ к суперкомпьютеру межведомственного суперкомпьютерного центра (МСЦ) РАН, сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.

«МСЦ РАН осуществляет приоритетное выделение вычислительных ресурсов научным коллективам и организациям, ведущим исследования с целью борьбы против COVID-19, вызвавшего мировую эпидемию», – уточнили в центре, передает ТАСС.

Мощности устройства используют ученые из Красноярска, Новосибирска и Москвы в сотрудничестве с исследователями из Финляндии, Китая, Японии и Канады. В составе коллектива – врачи-вирусологи, биологи, химики, математики и физики.

Методы компьютерного моделирования позволяют сделать прогноз по эффективности препаратов и ускорить их разработку. Ученым нужно получить данные о молекулярной структуре вируса, процессах его взаимодействия с человеческой клеткой и веществами, которые могут стать лекарствами. Для этих целей и нужен суперкомпьютер.

Найденные вещества используют для диагностики и разработки блокирующих заражение противовирусных средств. В процессе исследования планируется создать общую методологию максимально быстрой разработки подобных медицинских препаратов.

В четверг сообщалось, что российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

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