Путин отметил важность поправок в Конституцию на фоне коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями заявил, что ситуация с пандемией коронавируса подчеркнула востребованность социальных поправок в Конституцию.

Он напомнил, что «одна из ключевых вещей, заложенных в эти поправки, заключается в том, чтобы придать социальному характеру государства абсолютно зримые, ясные и понятные очертания, насколько это можно сделать в основном законе страны», передает ТАСС.

«И сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, в том числе испытаниями, связанными с необходимостью реализации социальных прав граждан, [показывает, что] закрепление их [социальных прав] в основном законе востребовано – это стало еще более очевидным», – добавил Путин.

Глава государства отметил, что в нынешней ситуации пандемии «в некоторых странах в больницы не берут совсем, домой не приходит никто, люди умирают в квартирах, а их находят на третий-четвертый день, и то в результате санобработки». «Поэтому это вещи очень серьезные, это не пустой разговор», – подчеркнул президент.