Путин заявил о необходимости упростить производство антисептиков

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо упростить и ускорить производство санитайзеров.

В ходе встречи с президента с предпринимателями один из участников предложил упростить порядок сертификации средства в период пандемии, который в обычное время занимает от трех до шести месяцев, передает РИА «Новости».

Также он предложил ввести не разрешительный, а уведомительный порядок сертификации.

«То, что точно нужно сделать – это упростить и ускорить решение вопросов подобного рода, чтобы нужный сегодня товар доходил как можно быстрее до потребителей, для граждан страны, для медицинских учреждений страны. Это точно совершенно надо сделать. Мы постараемся это реализовать, но контроль все-таки должен быть. Заявительные принципы на такие вещи – он немножко опасен. Но смотря на что. На некоторые... наверное можно», – ответил глава государства.

В ходе встречи с бизнесменами Путин также заявил, что государство может поддержать доставку еды на дом россиянам, но все необходимо подсчитать.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

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