Teva зарегистрировала товарный знак для продажи спрея в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний Teva зарегистрировала в России товарный знак для продажи назального спрея, передает РИА «Новости». По информации Роспатента, компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Дуоназе» в марте 2025 года.

Роспатент одобрил регистрацию товарного знака в марте текущего года. Новый препарат предназначен для продажи в России под брендом Teva, известной своими фармацевтическими разработками.

Teva Pharmaceutical – международная компания со штаб-квартирой в Израиле, специализирующаяся на выпуске лекарственных средств. Организация присутствует более чем в 50 странах и занимает лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке.

