Роскосмос решил не откладывать возвращение экипажа МКС на Землю

Роскосмос не планирует откладывать возвращение экипажа МКС на Землю в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ между Россией и Казахстаном, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа длительной экспедиции МКС-62 на Землю. Действительно, сейчас есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванные карантинными мероприятиями. Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Планируется, что экипаж МКС вернется на Землю 17 апреля. Для встречи в район посадки и резервные районы должны прибыть российские специалисты и техника – неземная и авиационная.



Ранее из-за распространения коронавируса была приостановлена подготовка к запускам ракет в Гвианском космическом центре (ГКЦ).

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