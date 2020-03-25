Путин отменил визит в Петербург

Президент Владимир Путин не полетит в четверг в Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдет в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», – пояснил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что президент будет участвовать в саммите G20, который планируется провести в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия. Песков сообщал, что Путин выйдет на связь с лидерами стран G20 из Константиновского дворца.