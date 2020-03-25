В ЛНР проголосовали за признание русского языка единственным государственным

Комитет парламента самопровозглашенной Луганской народной республики проголосовал за законопроект, который закрепляет статус русского языка как единственного государственного в республике.

«На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с Россией и отражает реальные стремления населения Республики», – написал глава ЛНР Леонид Пасечник в Twitter.

На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета #ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республикиhttps://t.co/fmnXlczexF https://t.co/asNOWm6uU2 — Леонид Пасечник (@glavalnr) March 25, 2020

Ранее парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики внес поправки в конституцию ДНР о признании русского языка единственным государственным.

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.

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