Мишустин поручил увеличить число коек в больницах

Глава правительства Михаил Мишустин поручил увеличить количество коек в больницах для пациентов с коронавирусом.

«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», – цитирует ТАСС премьера.

Мишустин дал поручение губернаторам до 27 марта доложить о количестве коек в больницах.

По его словам, власти регионов будут строго наказаны, если будут уделять недостаточно внимания организации больничных мест для зараженных коронавирусом.

«Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо», – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что регионы должны быть готовыми оперативно организовать больничные места для всех, кто заразится коронавирусом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал завершение строительства инфекционной больницы в Москве. Также для борьбы с коронавирусом запустили дополнительные стационары.

Напомним, в России число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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