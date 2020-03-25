Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Власти США пришли к соглашению о пакете мер по стимулированию американской экономики на 2 трлн долларов в связи с ситуацией с коронавирусом.

Представитель Белого дома по связям с законодательными органами Эрик Уланд подтвердил, что сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Washington Post.

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