В Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» восстановили 2,5 тыс. гектаров леса

В Татарстане за 2019 год восстановили 2,5 тыс. гектаров леса по национальному проекту «Экология».

Первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов сообщил, что в прошлом году в регионе были выполнены лесовосстановительные работы на площади 2 тыс. 514 гектаров, в их числе 1770 гектаров, где прошло искусственное лесовосстановление, передает газета «Республика Татарстан».

Комбинированное лесовосстановление провели на площади 36 гектаров, содействие естественному лесовосстановлению – 542 гектара и лесоразведение – 166 гектаров.

В 2018 году в результате сплошной вырубки спелых и перестойных насаждений и сплошной санитарной вырубки площадь выбытия лесов составила 2 тыс. 598 гектаров, погибло лесных насаждений – 1 тыс. 128 гектаров.

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2019 год составило 67,5% – 108% от плана. В этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в республике Татарстан» из федерального бюджета выделят 197,7 млн рублей, из которых 46,4 млн рублей пойдут на закупку лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования.

Также на эти средства на площади 4,8 тыс. га проведут работы по лесовосстановлению и лесоразведению, будет заготовлено более 11 тонн семян и выращено свыше 30 млн саженцев.