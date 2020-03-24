Умер автор комиксов об Астериксе

Один из авторов знаменитых комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо скончался в возрасте 92 лет, сообщил канал M6.

«Семья Альбера Удерзо, рисовавшего Астерикса, сообщила о его смерти в возрасте 92 лет», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала в Twitter.

«Астерикс» или «Приключения Астерикса» – серия европейских комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо, главным героем которых является галл Астерикс. Впервые комикс был опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Сюжет придумал Рене Госинни, художником выступил Альбер Удерзо.

В 1977 году, после смерти Госинни, Удерзо продолжил выпускать комиксы самостоятельно.