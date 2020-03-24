Трамп анонсировал начало клинических испытаний лекарства от коронавируса

Во вторник в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарства от коронавируса, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, лекарство, которое хорошо показало себя в борьбе против малярии, «начнут выдавать многим людям в Нью-Йорке завтра утром», передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США будет ниже 1%. По его словам, «это существенный фактор».

Университет имени Джонса Хопкинса сообщает, что в США скончались 552 человека, заразились свыше 43,5 тыс. человек.

Напомним, США находятся на третьем месте в мире по числу заразившихся.

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