Маоисты убили 17 солдат в Индии

В Индии 17 солдат погибли в столкновении с партизанами-маоистами наксалитами, сообщают СМИ.

Столкновение произошло в субботу в штате Чхаттисгарх. Операция индийских сил была проведена в связи с получением разведданных о большом числе маоистов в регионе.

14 солдат пострадали, их доставили в столицу штата Райпур. Еще 17 солдат пропали, была проведена поисковая операция. Позднее в полиции штата сообщили, что «все 17 тел были найдены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Livemint.

Пятеро погибших – члены специальной оперативной группы, 12 – солдаты окружной резервной гвардии.

Высокопоставленный сотрудник разведки заявил, что «в засаде участвовало около 300–350 наксалитов», индийские солдаты оказались в меньшинстве.

Старший офицер сил безопасности добавил, что наксалиты устроили засаду для войск, когда они отступали после боестолкновения.

Напомним, боевики-маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни и нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса, восточной части Махараштры. В районах, где они действуют, идет настоящая партизанская война.