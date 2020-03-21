Режим ЧС объявлен в Донецкой области Украины из-за коронавируса

За сутки на Украине число заразившихся коронавирусом возросло с 41 до 47 человек, сообщил Центр общественного здоровья минздрава страны.

Как сообщает центр, 25 случаев зафиксировано в Черновицкой области, четыре – в Киевской, еще девять случаев выявлено в самом Киеве. По два случая заражения выявлены в Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, по одному – в Донецкой, Львовской и Тернопольской, передает РИА «Новости».

Пресс-служба администрации Донецкой области сообщила, что в регионе «введен режим чрезвычайной ситуации». Режим ЧС вступает в силу с 23 марта. В регионе временно будет запрещена работа рынков.

Кроме того, депутат Верховной рады Украины от группы «Доверие» Сергей Шахов сообщил, что госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



На днях министерство здравоохранения Украины подтвердило заражение коронавирусной инфекцией депутата.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.

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