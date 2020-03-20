«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» финансово поддержат водителей и курьеров на фоне коронавируса

«Яндекс.Такси», а также проекты «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» создадут фонд финансовой поддержки водителей и курьеров из-за пандемии коронавируса.

Решение одобрил совет директоров головной структуры компании MLU B.V., совместного предприятия «Яндекса» и Uber, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Такси».

Средства планируется направить на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус и тем, кого поместили на карантин из-за контактов с зараженными, уточнили в компании.

«Компания прорабатывает механизмы реализации программы, все детали будут опубликованы в официальных ресурсах компании в ближайшие дни», – пояснили в «Яндекс.Такси».

Технологические компании по всему миру принимают меры поддержки курьеров и таксистов, заболевших коронавирусом или оказавшихся на карантине, это логичная мера, отметил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

«Американский сервис доставки Postmates представил фонд помощи водителям и курьерам, а сервис доставки продуктов из супермаркетов Instacart оплачивает больничный для своих шопперов. Такие меры есть и у Uber, и Lyft, у Doordash. Таких примеров с каждым днем становится все больше, так как по мере развития ситуации компании принимают все новые меры поддержки», – отметил эксперт.