Кремль опроверг обсуждение вопроса «закрытия» Москвы

Вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса не обсуждается - никак и ни на сколько, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни на сколько не обсуждаются сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, насколько обсуждаются меры по «закрытию» Москвы в связи с коронавирусом.

На уточняющий вопрос о том, рассматривается ли такая мера в качестве необходимой в ближайшее время, Песков сообщил: «Нет, это не обсуждается просто никак».

Он добавил, что в России действительно есть проблемы с недостатком средств индивидуальной защиты после вспышки коронавирусной инфекции.



Журналисты спросили Пескова, как он может прокомментировать сообщение со стороны властей, что в стране нет проблем с наличием дезинфицирующих средств и масок, хотя они есть.

«Для тех, кто работает с больными, для тех, кто обслуживает население, для тех, кто забирает анализы, для тех, кто стоит на границе: для таможенников, пограничников, для тех, кто встречает пассажиров самолетов и других транспортных средств, прибывающих их опасных стран... Для них, действительно, никаких проблем нет», – ответил он, добавив, что эти категории работников обеспечиваются в первую очередь.

При этом Песков уточнил, что сейчас все страны мира сталкиваются с дефицитом индивидуальных средств защиты. «Поэтому, конечно, определенный дефицит есть. Но главное в этой ситуации, упомянутая мной категория людей, – те, кто работает», – указал он.

На уточняющий вопрос, как планируется справиться с дефицитом средств защиты в розничных сетях, он ответил, что это «вопрос к штабу». «Действительно, с этим есть проблемы. Вы знаете, что и правительство говорит, что работают в круглосуточном режиме предприятия, которые производят эти санитайзеры и маски. Наращивается производство», – заключил Песков.

Он рассказал также, что заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых других странах, распространения коронавируса.

«[Глава Роспотребнадзора Анна] Попова начала принимать меры заблаговременно, это дало свой определенный эффект. Во-вторых, в правительстве был создан штаб, который весьма оперативно начал работать», – передает ТАСС ответ Пескована вопрос о факторах, сдержавших распространение вируса в стране.

Президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.