Белоруссия решила не отказываться от российской нефти

Белоруссия не будет полностью отказываться от поставок нефти из России, но при этом будет искать новые источники импорта сырья, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

«Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня», - приводит его слова агентство БелТА .

Кроме того, белорусский премьер добавил, что Минск заинтересован в долгосрочном контракте с Азербайджаном на поставку нефти.

«Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды – Мозырь», - отметил глава правительства.

Ранее стало известно, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии. Топливо поставят в страну в марте через Клайпеду на двух танкерах.