Дело активиста Котова вернули в суд

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело активиста Константина Котова на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

«Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», – передает РИА «Новости» решение судебной коллегии.

Дожидаться заседания Котов будет не в колонии, а в СИЗО – суд арестовал его на два месяца.

Интересы активиста защищали сразу 14 адвокатов, также в разбирательстве участвовали представители омбудсмена Татьяны Москальковой, которые сообщили, что уполномоченный по правам человека в России считает приговор Котову излишне суровым.

3 февраля в Тверской суд Москвы поступило кассационное представление на приговор Котову от Генеральной прокуратуры.

Ранее Конституционный суд постановил, что суды должны пересмотреть приговор активисту. Перед этим президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора.

Котова приговорили к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве – его задержали в августе после проведения несанкционированной акции в столице.