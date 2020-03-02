Назвавшая школьницу алкоголичкой учительница уволена в Башкирии

Учительница школы в башкирском селе Мурсалимкино Зуляйха Саитгалина во время урока назвала ученицу «последней алкоголичкой», после чего была уволена.

Аудиозапись фрагмента урока выложил на своей странице в Facebook член СПЧ Динар Зайнуллин, к которому обратилась мать девочки. На записи учительница оскорбляет девочку, а также называет детей «засранцами».

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», – сказала Саитгалина ученице.

Кроме того, по словам Саитгалиной, у девочки «голова другим забита» – не родным языком, а ухажерами.

«Я от вас не отстану, пока не расскажете, сидите и беспредельничаете, никакой субординации», – обратилась учительница к детям.

В администрации Салаватского района заявили, что отдел образования района провел совещание, по результатам которого учительница была уволена, передает РИА «Новости».

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