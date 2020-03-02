Чилийский писатель Луис Сепульведа госпитализирован с коронавирусом

Известный чилийский писатель Луис Сепульведа госпитализирован в испанском городе Овьедо с пневмонией, вызванной коронавирусом, сообщили СМИ.

Как сообщает газета Periodico, 70-летний Сепульведа почувствовал себя плохо после посещения конгресса в Португалии, куда он прибыл на автомобиле вместе с супругой, поэтессой Кармен Яньес, передает РИА «Новости».

Автор книги «Старик, который читал любовные романы» вернулся в Овьедо, где он проживает уже несколько лет, и был госпитализирован 25 февраля с симптомами пневмонии. Анализы подтвердили, что писатель инфицирован коронавирусом.

Состояние писателя оценивается как стабильное. Его жена и близко общавшиеся с ним люди находятся в карантине под наблюдением.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

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