В финал конкурса «Учитель будущего» вышли 13 команд из СФО

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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с большими проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Sputnik/Alexey Filippov
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Экологический идиотизм погорел на «бабках»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
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Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
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              В финал конкурса «Учитель будущего» вышли 13 команд из СФО

              2 марта 2020, 10:38

              Текст: Ольга Никитина

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              Завершился третий полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди участников из Сибирского федерального округа, который проходил в Томском государственном педагогическом университете с 28 февраля по 1 марта 2020 года.

              «В течение трех дней 55 команд учителей и две команды студентов из восьми регионов Сибирского федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: пять команд Кемеровской области, три команды из Новосибирской области, по две команды от Алтайского и Красноярского краев, а также одна команда от Иркутской области».

              На полуфинале в Томске собрались 55 команд учителей из восьми регионов Сибири и две студенческих – всего 171 участник. Кемеровскую область – Кузбасс представляли 20 команд, по 11 команд вышли в полуфинал из Иркутской и Новосибирской областей, по 4 команды – из Алтайского края и Красноярского края, по 2 команды от Омской и Томской областей и одна команда из Республики Хакасия.

              На церемонии награждения руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев поблагодарил участников за то, что они «выдержали этот трехдневный марафон испытаний». «Я надеюсь, что независимо от того, какие результаты вы сегодня услышите, вы остались удовлетворены самим процессом и заданиями, которые мы для вас подготовили», – сказал он.

              Руководитель конкурса уточнил, что очные соревнования уже прошли в Санкт-Петербурге (СЗФО), Владивостоке (ДФО) и Томске (СФО), впереди еще пять полуфиналов в Екатеринбурге (УФО), Грозном (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Уфе (ПФО) и Солнечногорске Московской области (ЦФО).

              Во второй день перед участниками полуфинала с лекцией «Сильная школа» выступил директор школы «Летово» Михаил Мокренский. «Я абсолютно уверен, что все те, кого я видел говорящими, слушающими, выражающими эмоции и мысли, не просто уйдут с этого конкурса, забрав все, что можно было забрать, и зарядившись тем, чем можно было зарядиться. Главное случится, если вы не перестанете быть участниками. Я снял бейджик эксперта и перестал быть экспертом конкурса, но я остался участником того, что случилось. Не потеряйте ту связь, которая у вас установилась и достройте ту перспективу, которую нам всем подарил этот замечательный конкурс», – отметил Мокренский на церемонии награждения и объявления результатов полуфинала.

              Для участников полуфинала конкурса «Учитель будущего» в Сибирском федеральном округе региональный партнер конкурса банк «Открытие» подготовил подарки, обладателями которых стали: учителя МБОУ «Северский лицей» (Томская область) Елисеева Елена и Чеботкова Любовь; учитель русского языка и литературы – Чулкова Людмила из МБОУ «Лицей № 57» (Кемеровская область – Кузбасс); учитель математики Лысенко Елена из МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 21» (Кемеровская область – Кузбасс) и педагог-психолог Попова Елена из МОУ Лицей № 1 г. Ачинска (Красноярский край).

              Партнеры конкурса «Яндекс.Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свои призы – мини-станции «Алиса» – команде учителей МБОУ СОШ г. Иркутска с углубленным изучением отдельных предметов № 14 и команде МБОУ лицей № 22 города Белово (Кемеровская область – Кузбасс). Сертификаты на стажировку в «Яндекс.Учебник» получили: Дарья Ма Динь – учитель истории МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 21» (Кемеровская область – Кузбасс), Александр Мангазеев учитель информатики и ИКТ НМБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область – Кузбасс), Вероника Мохова – учитель начальных классов МБОУ «Лицей» (г. Абакан, Республика Хакасия), Татьяна Абрамова – учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 (г. Усть-Илимск, Иркутская область) и Ольга Чубыкина – студентка Томского государственного педагогического университета.

              Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

              Ранее команды-финалисты конкурса «Учитель будущего» были определены в Петербурге и в ДФО.


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