Определены команды-финалисты конкурса «Учитель будущего» от ДФО

Завершился второй полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», среди участников из ДФО, который проходил в Дальневосточном федеральном университете с 21 по 23 февраля 2020 года.

«В течение трех дней 59 команд учителей из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали три команды Хабаровского края, по две команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края», – уточнил Даванков.

На полуфинале во Владивостоке собрались команды всех регионов Дальнего Востока: по 10 команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по восемь – от Приморья и Камчатки, по пять команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по три команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по две команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. «Очень приятно видеть, как на очных полуфиналах участники взаимодействуют друг с другом. За прошедшие три дня учителя одиннадцати регионов Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Именно это лежит в основе формирования сообщества учителей будущего», – подчеркнул Богданцев.

Во второй день перед участниками полуфинала с лекцией «Как побороть педагогические страхи» выступил доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Института психологии Уральского педагогического университета, создатель Лаборатории вероятностного образования и Лаборатории Азартайнинга Александр Лобок. «Мы очень часто боимся своего внутреннего ребенка, боимся быть легкими, непредсказуемыми. Мы слишком зажаты некими правильными схематизмами. А ребенок потому проживает жизнь насыщено, что он не боится придумывать самого себя, он постоянно меняет внутренние роли, постоянно играет с внешними обстоятельствами. Учитель будущего – это учитель, который умеет отдаваться процессу игры, но держит в себе планку культуры», – сказал Александр Лобок.

Для прошедших в финал учителей Дальневосточного федерального округа партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовил подарки – сертификаты на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации в объеме 36 часов) по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

Партнеры конкурса «Яндекс.Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свои призы – станции «Алиса» – команде учителей «Центра образования поселка Угольные Копи» (Анадырский р-н, пгт Угольные Копи, Чукотский автономный округ) и команде Общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования для одаренных детей (г. Владивосток).

Сертификаты на стажировку в «Яндекс.Учебник» получили: учителя математики школы № 25 г. Владивостока Максим Кильчевский и Виктория Ващелюк, а также представители Забайкальского края Ольга Новоселова – учитель начальных классов школы №18 с. Харагун и учитель истории Кокуйской средней школы № 1 Юрий Данилов. Специальный приз за самобытность и интеграцию этнокультурных традиций при прохождении конкурсных испытаний получила команда МБОУ «Саскылахская СОШ», Республика Саха (Якутия).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. 21 февраля стартовал полуфинал.

Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».