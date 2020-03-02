Социолог перечислил страхи россиян в случае ухода Путина

«Внутриэлитные дрязги, вопрос территориальной целостности и снижение уровня жизни являются тремя страхами, о которых говорят граждане в ходе соцопросов», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя продолжающееся обсуждение опасений россиян в связи с уходом Владимира Путина с поста главы государства в 2024 году.

«Тема транзита власти, широко обсуждаемая в СМИ, переживается в восприятии граждан в виде определенных страхов, – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский. – Один из основных страхов, наверное, – это опасность прихода к власти радикальных политиков и внутриэлитных дрязг».

По словам эксперта, такие опасения выглядят следующим образом: «к примеру, а вдруг после ухода Путина у нас случится как на Украине? Не начнется ли радикальная борьба за власть, и как это скажется на стране?».

Вторым по значимости страхом, беспокоящим граждан, эксперт назвал вопрос территориальной целостности России. «Например, на Сахалине результаты опросов показывают, что население считает недопустимым обсуждение темы принадлежности Курильских островов. Это, на мой взгляд, очень показательно и наглядно», – подчеркнул Потуремский.

Также люди опасаются возможного снижения уровня жизни. «На это указывает личный опыт людей, пережитый в 90-е. Тогда была тяжелая социально-экономическая ситуация, задержки зарплат и пенсий. В целом все страхи, связанные с возможным уходом Путина, – это опасения того, что может быть хуже, чем 90-е», – пояснил эксперт.

«Кроме того, когда мы опрашиваем население о страхах – люди отвечают, что неважно каким образом и на какой должности, но Путин должен оставаться влиятельной фигурой в российской политике», – резюмировал Потуремский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Центр политической конъюнктуры (ЦПК) в феврале провел исследование на основании фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске с целью выяснить, какие именно страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом. В итоговом докладе «Уйти нельзя остаться» отмечается, что Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.

Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные. К наиболее выраженным, например, относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности.

Кроме того, в том же списке: снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.