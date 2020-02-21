Политолог назвал причину страхов россиян из-за возможного ухода Путина с поста президента

Разные люди разными словами говорят об одном и том же – о риске потерять ценность стабильности, которую Путину удалось создать за 20 лет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя доклад ЦПК об опасениях россиян в связи с возможным уходом Путина с поста президента.

На фокус-группах, которые проводились для исследования ЦПК, представители разных слоев общества по-разному говорили о рисках, которые могут возникнуть из-за возможного ухода Путина из политики, сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Для кого-то главный риск – это борьба за власть, для кого-то – внутриэкономический кризис, для других – падение авторитета страны на внешнем контуре, а для кого-то – попытка устроить очередную революцию, как в соседнем украинском государстве. Но, на самом деле, все говорят об одном и том же, пусть и разными словами – люди опасаются утратить стабильность, которая уже давно и прочно связана у нас с именем Путина», – считает Мартынов.

Последние двадцать лет страной то в качестве президента, то в качестве премьера руководит Владимир Путин, напомнил Мартынов, и таким образом с его именем связана уже целая эпоха. За это время, по мнению эксперта, к россиянам вернулось чувство принадлежности к великой державе.

«Самое главное, чего удалось достичь за «время Путина» – к людям вернулось ощущение стабильного развития. Оно, казалось, было потеряно безвозвратно в начале 90-х. Потом со стагнацией конца 90-х годов произошла еще и потеря не только ощущения принадлежности к великой стране, но отчасти и личной идентичности. Поиск и обретение новой идентичности через национальность, религию, территорию, через какую-то идеологию – это все связано с именем Путина», – подчеркнул политолог.

«Кстати, президент все это понимает и сам. Видимо, поэтому он инициировал поправки в Конституцию. Эти поправки призваны усилить, с одной стороны, государственные институты, а с другой – минимизировать любые риски дестабилизации страны», – добавил Мартынов.

Как сообщала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование на основании фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске с целью выяснить, какие именно страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом. В итоговом докладе «Уйти нельзя остаться» отмечается, что Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.

Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные. К наиболее выраженным, например, относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности.

Кроме того, в том же списке: снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.