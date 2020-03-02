Подозреваемый в стрельбе в ямальском ресторане задержан

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ресторане города Ноябрьска (ЯНАО), где пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении МВД.

«1 марта отделом МВД по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Лицо, подозреваемое в совершении данного противоправного деяния, установлено. Проводятся следственные действия», – сказал представитель УМВД, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемый задержан, мера пресечения в отношении него пока не избрана.

Перестрелка в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа в ресторане «Мечта» произошла в пятницу, пострадали четыре человека. Между двумя компаниями произошел конфликт, после чего, как предполагается, один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета.

Видеозапись с места инцидента появилась в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». Уточняется, что стрельба началась неожиданно. В ресторане играла громкая музыка, поэтому посетители не сразу поняли, что произошло.