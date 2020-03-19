«Яндекс», Mail.ru, РФПИ и РСПП объявили о создании Альянса для борьбы с коронавирусом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекс» и Mail.ru объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом.

В четверг премьер РФ Михаил Мишустин провел селекторное совещание с представителями РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group, передает РИА «Новости».

«В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19. Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий», – уточнили в правительстве.

Альянс займется оперативным тестированием населения, пояснили в кабмине.

Глава правительства Мишустин также поддержал внесение изменений в нормы регулирования для оперативных тестов населения на коронавирус, сообщает ТАСС.

В четверг число зараженных коронавирусом в России выросло со 147 до 199 человек. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.