МИД заявил о подготовке Украиной провокации по прорыву в Крым

Украина готовит 3 мая провокацию по прорыву в Крым, Москва призывает Киев отказаться от этих планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас готовится новая провокация – некий «Марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа*» (признана в России экстремистской, запрещена) собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», – передает ее слова РИА «Новости».

Дипломат отметила, что Москва призывает этого «не допустить».

«Нагнетая обстановку вокруг Крымского полуострова, Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС», – добавила она.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма».